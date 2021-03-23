Чемпионы Италии будут рассматривать четырех кандидатов, если Маэстро не сможет исправить результаты до конца сезона, сообщает La Repubblica.

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Первый из них – Массимилиано Аллегри. Под его руководством Ювентус провел один из лучших периодов в истории, однако прощание 2 года назад было не идеальным. В частности, речь шла о конфликте с директорами Паратичи и Недведом, которые до сих пор в клубе. Трое других кандидатов также итальянцы – Симоне Индзаги (Лацио), Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) и Лучано Спалетти (2 года в отпуске). Для приглашения топовых иностранных тренеров (Клопп, Гвардиола) не хватает финансов под кардинальное изменение состава.

Напомним, Ювентус сенсационно вылетел от Порту на стадии 1/8 Лиги чемпионов. На внутренней арене также не все в порядке – туринцы идут третьими, отставая на 4 очка от Милана и на 10 от Интера.

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