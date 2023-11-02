Саарбрюкен обыграл Баварию в Кубке Германии со счётом 2:1. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Матч второго тура Кубка Германии между Саарбрюкеном и Баварией находился под угрозой срыва из-за сильного дождя – игра хозяев против дрезденского Динамо в воскресенье была отменена из-за залитого водой поля. Лишь после окончательной проверки в день игры в среду утром городское руководство дало зелёный свет на проведение матча. Бавария вздохнула с облегчением – клуб не хотел переносить игру на неустановленную дату.

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И сейчас, наверное, об этом уже жалеет. Несмотря на достаточно ранний гол Томаса Мюллера на 16-й минуте, действующий чемпион Германии умудрился проиграть. Хозяева забили по голу в компенсированное время к каждому из таймов. На 45+1-й минуте забил Патрик Зонтмайер, на 90+6-й – Марсель Гаус.

Последний раз Бавария вылетала от команды ниже второго дивизиона ровно (!) 23 года назад.

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