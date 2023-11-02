Дата 1 ноября стала для Баварии позорной второй раз в клубной истории.

В матче 2-го раунда Кубка Германии Бавария уступила Саарбрюкену со счётом 1:2 и вылетела из розыгрыша Кубка Германии. Подобная сенсация произошла с мюнхенцами лишь второй раз в их клубной истории.

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Согласно Opta, впервые Бавария вылетела от команды, которая выступала в третьем (или ниже) дивизионе ровно 23 года назад – 1 ноября 2000 года. Тогда мюнхенцы выбыли из Кубка от скромного Магдебурга, который выступал в четвёртом дивизионе страны. В той встрече соперник прошёл Рекордмайстра в серии пенальти.

В 1/8 финала Кубка Германии 2023/24 сумели пробиться лишь шесть команд из элитного дивизиона.

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