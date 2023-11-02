Саарбрюкен обіграв Баварію в Кубку Німеччини з рахунком 2:1. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Матч другого туру Кубка Німеччини між Саарбрюкеном і Баварією перебував під загрозою зриву через сильний дощ – гра господарів проти дрезденського Динамо в неділю була скасована через залите водою поле. Лише після остаточної перевірки в день гри в середу вранці міське керівництво дало зелене світло на проведення матчу. Баварія зітхнула з полегшенням – клуб не хотів переносити гру на невстановлену дату.

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І зараз, напевно, про це вже шкодує. Незважаючи на досить ранній гол Томаса Мюллєра на 16-й хвилині, чинний чемпіон Німеччини примудрився програти. Господарі забили по голу в компенсований час до кожного з таймів. На 45+1-й хвилині забив Патрік Зонтмаєр, на 90+6-й - Марсель Гаус.

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