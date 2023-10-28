Динамо не побеждает уже в третьем матче подряд в УПЛ, разойдясь миром с Колосом. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Колос активно начал поединок, создав два момента у ворот Бущана. Динамо же ответило голом – затяжная атака завершилась забитым мячом Тымчика после передачи Караваева. Бущан еще дважды спасал киевлян в первой половине.

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А на старте второго тайма Георгий не смог ничего сделать с мощным выстрелом Лучкевича в дальнюю девятку. На 63 минуте Ванат получил вторую желтую карточку за симуляцию, а до конца игры команды больше не забивали.

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