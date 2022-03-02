Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал, как живет в Киеве после начала бомбардировок оккупантом столицы.

"Пытаюсь, как и все, спасаться, жить. У нас в бомбоубежище есть вода.

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Мы просто хотим мира. Я играл в России, Украине, Беларуси. Просто мира. Пожалуйста, оставьте нас в живых и прекратите это все. Это уже затянулось так, что просто не знаешь, какие слова подобрать.

Надеюсь, все решится и люди договорятся между собой. Реально мы прямо в бункере, сидим на паркинге, как не знаю кто", – сказал Милевский в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Артем в своей карьере успел поиграть в чемпионатах оккупантов: российском Тосно и белорусском Динамо Брест.

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