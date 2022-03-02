Екс-форвард збірної України Артем Мілевський розповів, як живе в Києві після початку бомбардувань окупантом столиці.

"Намагаюся, як і всі, рятуватися, жити. У нас у бомбосховищі є вода.

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Ми просто хочемо миру. Я грав у Росії, Україні, Білорусі. Просто миру. Будь ласка, залиште нас живими та припиніть це все. Це вже затягнулося настільки, що просто не знаєш, які слова підібрати.

Сподіваюсь, все вирішиться і люди домовляться між собою. Реально ми просто в бункері, сидимо на паркінгу, як не знаю хто", – сказав Мілевський у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Артем у своїй кар'єрі встиг пограти у чемпіонатах окупантів: російському Тосно та білоруському Динамо Брест.

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