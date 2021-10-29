Миланский клуб признал необходимость отпустить 29-летнего хавбека, информирует Goal.

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Эриксену вживили кардиостимулятор после остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Полузащитник Интера настроен продолжить играть в футбол, однако сделать это удастся только за пределами Италии. Местные законы запрещают профессионально заниматься спортом людям с кардиостимуляторами. Интер будет искать датчанину новый клуб, если тот сможет полноценно восстановиться.

Напомним, в январе прошлого года "нерадзурри" приобрели хавбека у Тоттенхэма за 27 млн евро. Эриксен провел за Интер 60 матчей, в которых оформил 8 голов и 3 ассиста.

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