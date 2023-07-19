"Помню, играли мы с Энергетиком из Бурштына. Был сильный дождь, поле превратилось в грязь, а я забыл взять бутсы с металлическими шипами и играл в копочках, и раз пять поскользнулся и упал.

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В перерыве в раздевалку заходит Кварцяный и давай всем "пихать". Доходит очередь и до меня. Владимирович держал в руках пол-литровую бутылку воды и как запустит ее в меня – попал в колено, аж синяк остался. Можно сказать, повторил историю Фергюсона с Бекхэмом.

На второй тайм мы вышли заведенные и в итоге победили. После игры Владимирович уже остыл и мы нормально пообщались. Я сам виноват, что не взял бутсы с железными шипами", – рассказал Хачериди в комментарии "Українському футболу".

Напомним, Евгений выступал под руководством Кварцяного в Волыни с 2006 по 2007 годы.

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