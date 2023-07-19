"Поздравляю Ротаня и ребят с выходом на Олимпиаду – это большое достижение. Но, скажу честно, мне не совсем нравится наш стиль. Я имею в виду то, что наша молодежка и первая команда пытаются играть в тики-таку в своей штрафной.

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Держать мяч на своей половине больше, чем на чужой – это путь в тупик. Петраков пытался гармонизировать футбол, но мало проработал со сборной.

Этот стиль возродил Гвардиола в Барселоне, но игроки Баварии так и не поняли его – ведь они привыкли играть от ворот до ворот. Об этом недавно сказал Швайнштайгер, а я критиковал Гвардиолу за это еще четыре года назад. Теперь все тренеры пытаются его копировать.

Гвардиола в Манчестер Сити никак не мог выиграть Лигу чемпионов, пока ему за 150 миллионов не купили Холанда и Грилиша за 100 млн. Любой украинский тренер мог добиться такого результата с такими вливаниями. Пусть Гвардиола попробует с Колосом выиграть Лигу чемпионов", – сказал Кварцяный в интервью FanDay.

Напомним, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня остановилась в шаге от финала Евро-2023, и впервые в истории нашего государства пробилась на Олимпийские игры. Ребров после прихода в национальную сборную расписал ничью в товарищеском матче с Германией и одержал две победы в отборе на Евро-2024 – над Северной Македонией и Мальтой. Кварцяный перестал тренировать в 2017 году.

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