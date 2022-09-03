Сельта разгромила Кадис в матче-открытии 4 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Первый тайм завершился без голов, но после перерыва "селестес" разбили соперника. Дубль оформил Аспас, а между его голами втиснулся Оскар Родригес.

Сельта разгромила Кадис благодаря очередному перформансу Аспаса

Бомбардир Сельты повторил исторический клубный рекорд. Аспас забил в 4 стартовых турах подряд – такое последний раз удавалось Пахинью 75 лет назад.