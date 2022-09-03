Повторение рекорда 75-летней давности в видеообзоре матча Сельта – Кадис – 3:0
11:03 - Читати українською
Сельта разгромила Кадис в матче-открытии 4 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Первый тайм завершился без голов, но после перерыва "селестес" разбили соперника. Дубль оформил Аспас, а между его голами втиснулся Оскар Родригес.
Сельта разгромила Кадис благодаря очередному перформансу Аспаса
Бомбардир Сельты повторил исторический клубный рекорд. Аспас забил в 4 стартовых турах подряд – такое последний раз удавалось Пахинью 75 лет назад.
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