Повторення рекорду 75-річної давнини у відеоогляді матчу Сельта – Кадіс – 3:0
11:03 - Читать на русском
Сельта розгромила Кадіс у матчі-відкритті 4 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Перший тайм завершився без голів, але по перерві "селестес" розбили суперника. Дубль оформив Аспас, а між його голами втиснувся Оскар Родрігес.
Сельта розгромила Кадіс завдяки черговому перформансу Аспаса
Бомбардир Сельти повторив історичний клубний рекорд. Аспас забив у 4 стартових турах поспіль – таке востаннє вдавалося Пахінью 75 років тому.
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