Сельта розгромила Кадіс у матчі-відкритті 4 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Перший тайм завершився без голів, але по перерві "селестес" розбили суперника. Дубль оформив Аспас, а між його голами втиснувся Оскар Родрігес.

Сельта розгромила Кадіс завдяки черговому перформансу Аспаса

Бомбардир Сельти повторив історичний клубний рекорд. Аспас забив у 4 стартових турах поспіль – таке востаннє вдавалося Пахінью 75 років тому.