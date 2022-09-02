Кадис проиграл все три матча на старте сезона Ла Лиги, не забив ни одного гола и пропустив целых семь мячей. Конечно же, в таких условиях "желтая субмарина" желала зацепиться хотя бы за очко, однако соперник у них был серьёзным. Андалусийцы приехали в гости к Сельте.

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Матч оказался довольно равным, однако для Кадиса всё снова завершилось фиаско. Первый тайм "подводники" выдержали, сыграв "на ноль", однако после перерыва галисийцев понесло. Уже на 56-й минуте Аспас открыл счёт, открывшись в центре, протащивв мяч вперед и пробив метров с 25-ти – благодаря рикошету голкипера удалось поймать на противоходе.

Ещё через шесть минут преимущество Сельты удвоил Оскар Родригес, завершивший эффектную комбинацию в штрафной, а на 75-й Аспас оформил дубль – Яго шикарно выстрелил из линии штрафной в левую девятку. 3:0! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Сельта набрала семь очков и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Кадис с нулём зачётных баллов и голов держится на дне.

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