Война смогла объединить украинский футбол. Новость об освобождении города Херсона приветствуют почти все клубы нашего первенства. Так, СК Днепр-1, Ворскла и Черноморец обратились к Кристаллу, тамошнему клубу, и поздравили с возвращением. Днепряне и одесситы уже ждут их в УПЛ.

Несколько клубов пошли дальше, в частности Кривбасс, Верес, Металлист 1925 и Динамо , и изменили свои эмблемы, добавив к ним арбуз. Какая красота!

Вспомнили об арбузе и в Колоссе , однако немного в другой роли.

Ни прибавить, ни отнять. Пресс-службы Шахтера и Львова красиво и лаконично подытоживают освобождение.

Город-герой Херсон сегодня. Шаг за шагом мы освободим всю Украину!



Слава Украине! Слава нашим героям! #Украина #Херсон pic.twitter.com/NOp4jFMiPz - ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ru) November 11, 2022

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