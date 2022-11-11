Повсюду арбузы: Шахтер, Динамо и другие клубы УПЛ отреагировали на освобождение Херсона из-под российской оккупации
Безусловно, возвращение Херсона – главная новость 11 ноября. Клубы украинской элиты не обошли это событие стороной.
Война смогла объединить украинский футбол. Новость об освобождении города Херсона приветствуют почти все клубы нашего первенства. Так, СК Днепр-1, Ворскла и Черноморец обратились к Кристаллу, тамошнему клубу, и поздравили с возвращением. Днепряне и одесситы уже ждут их в УПЛ.
Несколько клубов пошли дальше, в частности Кривбасс, Верес, Металлист 1925 и Динамо, и изменили свои эмблемы, добавив к ним арбуз. Какая красота!
Вспомнили об арбузе и в Колоссе, однако немного в другой роли.
Ни прибавить, ни отнять. Пресс-службы Шахтера и Львова красиво и лаконично подытоживают освобождение.
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