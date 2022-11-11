Беззаперечно, повернення Херсона – головна новина 11 листопада. Клуби української еліти не обійшли цю історичну подію боком.

Війна зуміла об'єднати український футбол. Новину про звільнення міста Херсон вітають майже всі клуби нашої першості. Так, СК Дніпро-1, Ворскла та Чорноморець звернулися до Кристала, тамтешнього клубу, й привітали з поверненням. Дніпряни та одесити вже чекають на них в УПЛ.

Кілька клубів пішли далі, зокрема Кривбас, Верес, Металіст 1925 та Динамо, й змінили свої емблеми, додавши до них кавун. Яка ж краса!

Згадали про кавун і в Колосі, проте трішки в іншій ролі.

Ні додати, ні відняти. Пресслужби Шахтаря та Львова красиво й лаконічно підсумовують звільнення.

Місто-герой Херсон сьогодні. Крок за кроком ми звільнимо всю Україну!



Слава Україні! Слава нашим героям!#Україна #Херсон pic.twitter.com/NOp4jFMiPz — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 11, 2022

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