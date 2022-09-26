Поворознюк: Украденный у оккупантов танк передали ВСУ
Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о судьбе танка, который его добровольческий отряд якобы отобрал у россиян.
"Танк мы взяли на первых днях войны. Я уже понял, что сюда точно орки не придут, танк уж нам точно не нужен. Думаю, что ВСУ он принесет больше пользы, поэтому мы решили его передать.
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Танк мы передали спецподразделению, которое пока не можем назвать. Так попросил комбриг и высшее руководство нашего государства. Передаем не только танк. Будем отгружать трофейные автоматы. Трофейные все зарегистрировали", – заявил Поворознюк в комментарии Petrove TV.
Напомним, президент Ингульца в начале полномасштабного вторжения создал в Петровом добровольческий отряд "За Петрівщину", сейчас он его командир.
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