"Ну как не видел оккупантов. А у кого я спи*дил танк? Видел. Что с ними случилось? Они спи*дили свинью у бабушки и дедушки, и ели, бл*ть, шашлык. И когда мы вышли, я передернул "калаш", и сказал: "Добрый вечер, мы из Украины". Они мясом подавились.

Поворознюк придумал месть оккупантам: "Живой русак – значит, бросить гранату в пазуху, бл*дь, и нет русака"

Ну я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть. После войны там будут ходить легенды. И это будут рассказывать люди, которые все это видели. А ведь нас проводят только местные", – заявил Поворознюк в интервью 24 каналу.

Напомним, с начала войны президент Ингульца отошел от футбольных дел и напрямую занимается обороной своего края.

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