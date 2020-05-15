Поворознюк собирается доигрывать сезон любой ценой – если кто-то откажется, то получит технические поражения

Президент Ингульца Александр Поворознюк не скрывает своей радикальной позиции по возобновлению футбола в Украине.

"Надо играть в футбол. Есть два варианта – либо доиграем полностью чемпионат, а тот, кто отказался, ему +/- (технические поражения – прим.). Или шестерка в любом городе, мы поедем хоть за Можайск и будем доигрывать.

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Третьего не дано. Есть третий вариант, который не устраивает никого, и меня в том числе. По Метеору мы уже договорились, на нашем стадионе положим "рулонку". Мы будем идти семимильными шагами и все это сделаем", – пообещал Поворознюк игрокам в эфире YouTube-канала Ингульца.

Напомним, клуб из Петрова перед остановкой Первой лиги шел на третьей строчке, которая гарантирует повышение в классе на следующий сезон.

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