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Поворознюк збирається догравати сезон будь-якою ціною – якщо хтось відмовиться, то отримає технічні поразки

11:44 58 Читать на русском
Поворознюк збирається догравати сезон будь-якою ціною – якщо хтось відмовиться, то отримає технічні поразки

Президент Інгульця Олександр Поворознюк не приховує своєї радикальної позиції щодо відновлення футболу в Україні.

"Треба грати у футбол. Є два варіанти – або дограємо повністю чемпіонат, а той, хто відмовився, йому +/- (технічні поразки – прим.). Або шістка в будь-якому місті, ми поїдемо хоч за Можайськ і будемо догравати.

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Третього не дано. Є третій варіант, який не влаштовує нікого, і мене у тому числі. За Метеор ми вже домовилися, на нашому стадіоні покладемо "рулонку". Ми будемо йти семимильними кроками і все це зробимо", – пообіцяв Поворознюк гравцям у ефірі YouTube-каналу Інгульця.

Нагадаємо, клуб з Петрова перед зупинкою Першої ліги йшов на третій сходинці, яка гарантує підвищення у класі на наступний сезон.

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Теги
Перша ліга Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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