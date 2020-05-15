Клубы УПЛ не пришли к согласию относительно революционного формата – все останутся на своих стадионах

Украинские клубы отказались от идеи завершать чемпионат только в двух городах.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил решение, которое было согласовано на последнем заседании участников чемпионата.

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"Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах, Заря будет принимать матчи в Запорожье. При этом клуб гарантирует, что все требования безопасности участников будут соблюдены. То же гарантировала Александрия. Соответственно, клубы второй шестерки также будут соблюдать эти условия", – сказал Дикий в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, УПЛ рассматривала вариант с проведением всех матчей чемпионата в двух городах – Киев для верхней шестерки и Львов для нижней.

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