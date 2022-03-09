"Европейские лидеры сомневаются в психическом здоровье Путина. Каждый умный человек понимает, что развязать войну такого масштаба может только психически больной человек. То, что делает президент РФ, отдавая приказ х*ярить по жилым кварталам – это просто не укладывается в голове!

Поворознюк – о защите Украины: "Где были танки на ремонте, мы их забрали, где можно было спи*дить танк – мы спи*дили"

Когда-то я считал, что Лукашенко – лучший президент в мире. Он мне очень импонировал. А после этой х*йни, что он лег под Путина – он стал для меня таким же под*расом, как и президент РФ.

Доживут ли они до Гааги? Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут.

Что ждет Россию? Мне приснился сон, бл*дь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется", – сказал Поворознюк в комментарии FootBoom.

Напомним, Россия начала полномасштабную войну против Украины утром 24 февраля. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора.

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