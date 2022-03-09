"Європейські лідери сумніваються у психічному здоров'ї Путіна. Кожна розумна людина розуміє, що розв'язати війну такого масштабу може тільки психічно-хвора людина. Те що робить президент РФ, віддаючи наказ х*ярити по житлових кварталах – це просто не вкладається у голові!

Поворознюк – про захист України: "Де були танки на ремонті, ми їх забрали, де можна було спи*дити танк – ми спи*дили"

Колись я вважав, що Лукашенко – найкращий президент у світі. Він мені дуже імпонував. А після цієї х*йні, що він ліг під Путіна – він став для мене таким самим під*расом, як і президент РФ.

Чи доживуть вони до Гааги? Думаю, що ні. Знайдуться серед їхнього оточення люди, які їх просто й*бнуть!

Що чекає на Росію? Мені наснився сон, бл*дь, що Білорусь і Росія – це Україна. Сподіваюся, що він збудеться", – сказав Поворознюк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабну війну проти України вранці 24 лютого. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора.

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