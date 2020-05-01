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Поворознюк предложил оригинальный вариант определения обладателей путевок в УПЛ

16:15 33 Читати українською
Поворознюк предложил оригинальный вариант определения обладателей путевок в УПЛ
Александр Поворознюк / Фото из открытых источников

Одиозный президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк поделился мыслями относительно возобновления Первой лиги.

"Все должно решаться в честной спортивной борьбе. Если чемпионат не могут завершить все 16 клубов Первой лиги – вопросов нет. Давайте тогда возьмем тех, кто проходил аттестацию на участие в УПЛ и среди них определим обладателей трех путевок. Это будет честно и справедливо. Это четыре-пять игр, немного.

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Но если принято решение о прекращении чемпионата, а за основу возьмут таблицу после 19-ти туров, то нам ничего не останется, как "задействовать" контраргументы. На "крутых" всегда найдутся "более крутые". И если понадобится, пойдем в Лозанну, тогда пусть нас рассудит Спортивный арбитражный суд. Но мы за то, чтобы все решалось на футбольном поле", – цитирует Поворознюка издание Footboom.

Напомним, Ингулец после 19-ти туров занимает четвертое место, набрав 37 очков. От лидера чемпионата – львовского Руха – его отделяет 2 пункта. Ранее несколько клубов Первой лиги заявили, что не хотели бы возобновлять чемпионат, поскольку завершить соревнования без риска будет почти невозможно.

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Теги
Ингулец Ингулец Спортивный арбитражный суд в Лозанне Александр Поворознюк Первая лига УПЛ
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