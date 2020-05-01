Макаров назвал украинские клубы, которые не хотят продолжать сезон

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о перспективах восстановления сезона в Первой и Второй лигах.

"На данный момент Черноморец и Минай заявили о том, что они не видят перспектив, чтобы чемпионат был доигран. Эти два клуба на недавнем совещании четко заявили о своей позиции. Они говорят, что сейчас это уже невозможно, точка невозврата пройдена.

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Дело в том, что до сих пор не понятна позиция правительства. Да, они опубликовали свои пять этапов выхода из карантина, но пока ничего не принято. А клубам нужна конкретика. Транспорт ходит? Нет. Гостиницы, кафе, рестораны работают? Нет. А если эти заведения откроются не во всех регионах, как быть? Те же расходы: на дезинфекцию стадионов, на тесты всем футболистам. Ведь один тест стоит 1000 гривен.

Допустим, мы рестартуем, и окажется, что один игрок заболел. А уже идут соревнования, и команда объехала пять городов. Что делать в таком случае? Останавливаем снова соревнования или одну команду закрываем на карантин? Вопросов очень много", – сказал Макаров в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, после 19-ти туров Минай в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место, отставая от лидера соревнований на 2 пункта, Черноморец – десятый.

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