Поворознюк запропонував оригінальний варіант визначення володарів путівок в УПЛ

Одіозний президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк поділився думками щодо відновлення Першої ліги.

"Все повинно вирішуватися у чесній спортивній боротьбі. Якщо чемпіонат не можуть завершити всі 16 клубів Першої ліги – питань немає. Давайте тоді візьмемо тих, хто проходив атестацію на участь в УПЛ і серед них визначимо володарів трьох путівок. Це буде чесно і справедливо. Це чотири-п'ять ігор, небагато.

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Але якщо буде прийнято рішення про припинення чемпіонату, а за основу візьмуть таблицю після 19-ти турів, то нам нічого не залишиться, як "задіяти" контраргументи. На "крутих" завжди знайдуться "крутіші". І якщо знадобиться, підемо в Лозанну, тоді нехай нас розсудить Спортивний арбітражний суд. Але ми за те, щоб все вирішувалося на футбольному полі", – цитує Поворознюка видання Footboom.

Нагадаємо, Інгулець після 19-ти турів посідає четверту сходинку, набравши 37 очок. Від лідера чемпіонату – львівського Руха – його відділяє 2 пункти. Раніше кілька клубів Першої ліги заявили, що не хотіли б відновлювати чемпіонат, оскільки завершити змагання без ризику буде майже неможливо.

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