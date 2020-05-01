Кополовец: Сезон доиграть можно, но уровень чемпионата будет ниже нуля

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец поделился мыслями относительно возобновления сезона в Первой лиге.

"Это очень большие сложности для всех. Никто особенно не желает доигрывать чемпионат. Мы, конечно, хотим доиграть. Но футболисты два месяца сидят дома. Они хотят выйти, тренироваться, играть.

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Это не только позиция клуба: "Мы не хотим". Мы понимаем, что технически это сделать... Плюс без болельщиков очень сильно хочется играть? Нет. На мой взгляд, этот сезон технически доиграть можно, но уровень чемпионата будет ниже нуля. Когда команда играет через два на третий день, выезды – это нереально. Это не только я сказал, многие тренеры согласились с моим мнением. Это не только мое мнение, Черноморец там тоже выступал, Николаев. Они считают, что доиграть этот сезон нет возможности. Конечно, можно впихнуть любое принятое решение. Но в таких условиях играть очень трудно", – сказал Кополовец в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, после 19-ти туров Минай в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место, отставая от лидера соревнований – львовского Руха – на 2 пункта.

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