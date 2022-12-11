"За 2021 год Гриша с этой фабрики не доплатил 16 миллиардов гривен, а заплатил три миллиарда четыреста гривен. За 2022 год он не заплатил около 20 миллиардов. Только вдумайтесь в эти цифры.

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Для того, чтобы поднять пенсию всем пенсионерам Украины, нужно было три-четыре миллиарда. А здесь недоплачивают в бюджет 36 миллиардов за два года", – заявил Поворознюк на YouTube-канале Petrove TV .

Напомним, Григорий Козловский является владельцем Винниковской табачной фабрики, производящей ряд известных марок на рынке.

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