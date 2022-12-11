"За 2021 рік Гриша з цієї фабрики не доплатив 16 мільярдів гривень, а заплатив три мільярди чотириста гривень. За 2022 рік він не заплатив близько 20 мільярдів. Тільки вдумайтеся в ці цифри.

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Для того, щоб підняти пенсію всім пенсіонерам України, потрібно було три-чотири мільярди. А тут недоплачують до бюджету 36 мільярдів за два роки", – заявив Поворознюк на YouTube-каналі Petrove TV.

Нагадаємо, Григорій Козловський є власником Винниківської тютюнової фабрики, яка виробляє низку відомих марок на ринку.

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