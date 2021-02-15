Форвард Евгений Селезнев не может найти взаимопонимания с руководством Колоса после скандального изгнания из команды. Ситуацию оценил Мирон Маркевич.

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"Я таких, как Селезнев, называю любителями костра и песен. У меня тоже было много проблем. Но я искал те моменты, где его можно было выпускать. Он выходил и решал очень важные матчи", – сказал Маркевич в комментарии программе "Великий Футбол".

Заметим, оба работали в Днепре, с которым доходили до финала Лиги Европы в 2015 году.

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