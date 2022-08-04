"Мне мои люди сказали, что он готовит иск не только к Кошевому, но и ко мне. Это он, конечно, зря сделал. Я горжусь тем, что наступил на хобот этим пидо**сам, которые всю жизнь обворовывали Украину! И они еще хотят показать какую-то порядочность? Это вообще пиз**ць!

Порошенко хочет судиться с "Кварталом 95" из-за высказываний Поворознюка

Я еще Гонтареву (главу Нацбанка с 2014 по 2018 год – прим .) вытащу, которая дала добро на то, чтобы они пиз**ли эти деньги. Встречный иск? Мы будем это делать! Я горжусь тем, что меня поддержал украинский народ, когда я наступил на этот хобот… Они мне по**ю!

Сядет ли Порошенко? Будь я президентом, он бы уже давно сидел! Я думаю, он и за Зеленского сядет, прямо сейчас не время – могут сказать, что Зеленский убирает политических оппонентов. Зеленский очень долго запрягает, но потом очень быстро едет. Скажу больше. Я думаю (а чуйка меня еще никогда не подводила), что после войны будет очень серьезная чистка – даже в рядах Зеленского. Наш президент все прекрасно знает, он красавец", – цитирует Поворознюка FanDay .

Напомним, босс Ингульца заявил, что Порошенко якобы украл у него 32 миллиона евро. Эти деньги лежали на счету в банке "Хрещатик", который в 2016-м сочли неплатежеспособным, из-за чего началась процедура банкротства. "Квартал 95" в программе "Байрактар News" опубликовал эти слова Александра. Теперь юристы пятого президента Украины намерены судиться и с Александром, и с компанией, создающей развлекательный контент.

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