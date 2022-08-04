"Мені мої люди сказали, що він готує позов не лише до Кошового, а й до мене. Це він, звичайно, даремно зробив. Я пишаюся тим, що наступив на хобот цим піда**сам, які все життя обкрадали Україну! І вони ще бажають показати якусь порядність? Це взагалі пиз**ць!

Порошенко хоче судитися з "Кварталом 95" через висловлювання Поворознюка

Я ще Гонтареву (голову Нацбанку з 2014 по 2018 рік, – прим.) витягну, яка дала добро на те, щоб вони пиз**ли ці гроші. Зустрічний позов? Ми це робитимемо! Я пишаюся тим, що мене підтримав український народ, коли я наступив на хобот цим… Вони мені по**ю!

Чи сяде Порошенко? Якби я був президентом, він би вже давно сидів! Я думаю, він і за Зеленського сяде, просто зараз не час – можуть сказати, що Зеленський прибирає політичних опонентів. Зеленський дуже довго запрягає, але потім дуже швидко їде. Скажу більше. Я думаю (а чуйка мене ще ніколи не підводила), що після війни буде дуже серйозна чистка – навіть у лавах Зеленського. Наш президент все чудово знає, він красень", – цитує Поворознюка FanDay.

Нагадаємо, бос Інгульця заявив, що Порошенко нібито вкрав у нього 32 мільйони євро. Ці гроші лежали на рахунку у банку "Хрещатик", який у 2016-му визнали неплатоспроможним, через що почалась процедура банкрутства. "Квартал 95" у програмі "Байрактар News" опублікував ці слова Олександра. Тепер юристи п'ятого президента України мають намір судитись і з Олександром, і з компанією, що створює розважальний контент.

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