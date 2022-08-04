По словам адвоката Ильи Новикова, представляющего интересы Петра Порошенко, студия "Квартал 95" в эфире общенационального телемарафона распространила откровенную клевету против пятого президента Украины, направленную на разрушение внутреннего единства в стране в условиях войны. Юристы подают ряд запросов и готовят иск в суд.

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"На прошлой неделе, в тот же день, когда мы узнали о казни азовцев в Оленовке, в эфире Единого телемарафона была юмористическая программа, так называемая "Байрактар ​​News", которую производит студия "Квартал 95". В этой программе они выложили интервью Александра Поворознюка .

У этого ролика на их YouTube-канале уже есть 200 тысяч просмотров, где Поворознюк утверждает, что Порошенко украл у него деньги – 30 миллионов. Мы, как адвокаты Порошенко, выражаем его позицию и возмущены тем, что на государственные деньги, на деньги налогоплательщиков людей заставляют смотреть такое дерьмо.

Поэтому мы сегодня подаем несколько запросов, целью которых является выяснить, что вообще происходит, чем занимается Студия "Квартал 95", на какие деньги? Или государственного бюджета, или из бюджета канала "1+1", в слоте которого была эта программа, им платят за распространение клеветы. Имеет ли это отношение к каким-то оффшорным компаниям, потому что мы не уверены, кто владелец этого YouTube-канала.

Нас очень интересует позиция Национального совета по телевидению и радиовещанию, какого именно мнения они об этой ситуации. Мы уже видим, что владелец этого YouTube-канала – Студия "Квартал 95" – начинает отползать, потому что тот ролик, который я вспоминал, на протяжении этих выходных назывался "Сколько денег Порошенко украл у Поворознюка", сейчас называется что-то вроде "Что Поворознюк спросит у Зеленского после победы".

После того, как мы это выясним для себя, мы будем принимать решение о том, подавать ли иск и к кому. Я напоминаю, что было бы смешно судиться с Поворознюком. Нас интересует не он, нас интересует исключительно на каких основаниях и за чей счет происходит эта продукция в эфире телемарафона", – говорится в заявлении адвоката Ильи Новикова, обнародованном Европейской Солидарностью в Facebook.

Студия "Квартал 95" отреагировала на заявления юристов.

"Нам очень приятно, что адвокаты Петра Алексеевича следят за нашим творчеством. И, чтобы они не тратили свое драгоценное время, сразу хотим сообщить, что юмористический проект БайрактарNews снимается за собственные средства Студии "Квартал 95". Это не коммерческий проект, и его единственная цель – поднимать настроение и боевой дух украинцам, как в тылу, так и на передовой, поскольку смеемся – значит побеждаем… Юмор – это тоже наше оружие.

Также предлагаем подать на нас в суд за наши выезды к защитникам и защитницам в воинские части, госпитали и разные военные точки по всей Украине, которые также проходят за наш собственный счет.

Поэтому, уважаемые адвокаты, если решите сделать громкое расследование – за чей счет мы ездим, не тратьте свое время", – говорится в заявлении.

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