"Я считаю, что были все возможности и шансы провести матч Ингулец – Шахтер в Кропивницком. Думаю, если бы на месте Шахтера был любой другой клуб, матч мог состояться.

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Надо было видеть, на каком газоне играли Заря и Днепр-1. И что? Играли. Не знаю, что еще надо. Очень неприятная тема, неприятно комментировать", – сказал Поворознюк Meta Ratings.

Напомним, поединок Ингулец – Шахтер отменили из-за ненадлежащего состояния газона.

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