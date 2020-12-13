Поворознюк: Если бы на месте Шахтера был любой другой клуб, матч мог состояться
Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на отмененный матч 13-го тура УПЛ против Шахтера.
"Я считаю, что были все возможности и шансы провести матч Ингулец – Шахтер в Кропивницком. Думаю, если бы на месте Шахтера был любой другой клуб, матч мог состояться.
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Надо было видеть, на каком газоне играли Заря и Днепр-1. И что? Играли. Не знаю, что еще надо. Очень неприятная тема, неприятно комментировать", – сказал Поворознюк Meta Ratings.
Напомним, поединок Ингулец – Шахтер отменили из-за ненадлежащего состояния газона.
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