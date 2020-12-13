"Я вважаю, що були всі можливості і шанси провести матч Інгулець – Шахтар у Кропивницькому. Думаю, якби на місці Шахтаря був будь-який інший клуб, матч міг відбутися.

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Треба було бачити, на якому газоні грали Зоря і Дніпро-1. І що? Грали. Не знаю, що ще треба. Дуже неприємна тема, неприємно коментувати", – сказав Поворознюк Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок Інгулець – Шахтар скасували через неналежний стан газону.

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