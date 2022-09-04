Суркис назвал единственную причину отказа от телепула: "Если бы нам предлагали миллионы, я бы тоже на это не согласился"
Президент Динамо Игорь Суркис заверил, что финансовая сторона вопроса по телепулу его не беспокоит.
"Вообще сумма не оговаривается. Каждый клуб получит до 80 или 100 тысяч долларов, если бы все присоединились к этому пулу. Сегодня для таких клубов как Динамо, Шахтер, Заря, Рух, Металлист есть возможность потерять болельщиков, которые не могут посмотреть футбол, и это не сравнивается.
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Даже если бы нам предлагали миллионы, я бы тоже на это не согласился, поверьте мне. Во время войны говорить о деньгах, которые должны заплатить болельщики за просмотр футбола – преступление против футбола, против народа, против страны. Не надо меня пугать никакими санкциями, никакими снятиями трех очков меня не испугают", – отметил Суркис в интервью Tribuna.
Напомним, Динамо, СК Днепр-1, Заря, Рух и Металлист отказались вступать в телепул и транслировать свои домашние поединки на Setanta Sports. Дело даже дошло до суда, где каналу и УПЛ запретили бросать страйки на трансляции матчей вышеперечисленных клубов на YouTube.
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