"Вообще сумма не оговаривается. Каждый клуб получит до 80 или 100 тысяч долларов, если бы все присоединились к этому пулу. Сегодня для таких клубов как Динамо, Шахтер, Заря, Рух, Металлист есть возможность потерять болельщиков, которые не могут посмотреть футбол, и это не сравнивается.

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Даже если бы нам предлагали миллионы, я бы тоже на это не согласился, поверьте мне. Во время войны говорить о деньгах, которые должны заплатить болельщики за просмотр футбола – преступление против футбола, против народа, против страны. Не надо меня пугать никакими санкциями, никакими снятиями трех очков меня не испугают", – отметил Суркис в интервью Tribuna.

Напомним, Динамо, СК Днепр-1, Заря, Рух и Металлист отказались вступать в телепул и транслировать свои домашние поединки на Setanta Sports. Дело даже дошло до суда, где каналу и УПЛ запретили бросать страйки на трансляции матчей вышеперечисленных клубов на YouTube.

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