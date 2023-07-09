"ПСЖ сам поставил себя в эту ситуацию, потому что слишком избаловал Мбаппе. Теперь они должны минимизировать ущерб и принять решение.

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Мы можем судить об ошибках ПСЖ, но я также буду говорить открыто о непристойности парня. Это именно непристойность. Он воспользовался этой ситуацией год назад и сейчас делает то же самое, угрожая уйти на халяву в следующем году.

Поведение Мбаппе – это абсолютный позор. Особенно после того, как он заработал 200-300 миллионов евро, хотя все всегда пытаются заработать больше, здесь не надо лицемерить. Впрочем, есть еще болельщики, клуб и честь, которые нельзя купить даже за 2 миллиарда евро. Он не уважает ни одну из этих вещей", – приводит слова Ди Канио Football Italia.

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