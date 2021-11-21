"Тренер має вміти вичавлювати максимум зі своєї команди та швидко аналізувати, що сталося. Емоції Де Дзербі пояснюються тим, що він намагався завести своїх підопічних, зробити так, щоби прокинулися абсолютно всі.

"Ви повинні змінити роботу": Де Дзербі дав скандальну пораду тренеру Руха

У поєдинку з Рухом все вийшло, а як буде проти Інтера у Лізі чемпіонів, побачимо. Вважаю, що поведінка Де Дзербі – управлінська. Вона продумана та зрежисована. Але проблема Шахтаря зараз – відсутність центрфорварду. "Гірникам" не вистачає гравця, який би завершував атаки. Це впливає всю команду. Тому тренер хоче добитися від своїх гравців агресивності, щоб перемогу міг вигризти кожен незалежно від амплуа", – сказав Санжар у коментарі Footboom.

Нагадаємо, у матчі проти Руха Де Дзербі за надмірні емоції побачив перед собою дві жовті картки і був вилучений. Леонід Кучук обмежився "гірчичником".

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі у 300-му матчі