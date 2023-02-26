"Мы разочарованы результатом. Думаю, мы хорошо начали игру и в течение 20-25 минут играли хорошо. Хорошо перехватывали мяч, загоняли их назад, нанесли несколько ударов. У команды была хорошая энергия. Второй тайм был относительно ровным, но он начался так плохо, как только можно начать. Если ты уступаешь в счете, в напряженной игре это сложно. Мы не сделали достаточно, чтобы забить.

Тоттенхэм – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я много раз пытался объяснить, что у игроков есть долгосрочные травмы, и они не могут играть три матча в неделю. Я должен заботиться об игроках. Если Рис Джеймс травмируется из-за перегрузки, это будет на моей совести. Когда у вас три матча за неделю, было трудно выбрать один и тот же состав. По сравнению с игрой в Дортмунде было одно изменение – Рахим заменил Мудрика.

Всегда есть этот вопрос о давлении...Пока результаты таковы, какие они есть, это нужно принять. Я не сделал достаточно в этом клубе, чтобы говорить о морали. Я принимаю это. Моя работа состоит в том, чтобы не слишком беспокоиться об этом. Понимаю вопрос, но я должен сосредоточиться на команде и помогать игрокам. Они хорошие ребята, которые хотят побеждать, но сейчас мы страдаем, и это моя ответственность", – сказал Поттер. Football London.

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