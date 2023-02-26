"Ми розчаровані результатом. Думаю, ми добре розпочали гру та протягом 20-25 хвилин грали добре. Добре перехоплювали м'яч, заганяли їх назад, завдали кількох ударів. У команди була гарна енергія. Другий тайм був відносно рівним, але він почався так погано, як тільки можна розпочати. Коли ти поступаєшся у рахунку, у напруженій грі це складно. Ми не зробили достатньо, щоб забити.

Тоттенхем – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Я багато разів намагався пояснити, що гравці мають довгострокові травми, і вони не можуть грати три матчі на тиждень. Я повинен дбати про гравців. Якщо Ріс Джеймс травмується через перевантаження, то це буде на моїй совісті. Коли у вас три матчі за тиждень, було важко вибрати один і той самий склад. Порівняно з грою в Дортмунді була одна зміна – Рахім замінив Мудрика.

Завжди є це питання про тиск... Цьому не можна зарадити. Поки результати такі, які вони є, це потрібно прийняти. Я не зробив достатньо у цьому клубі, щоб говорити про мораль. Я це приймаю. Моя робота полягає в тому, щоб не надто турбуватися про це. Розумію питання, але я маю зосередитися на команді та допомагати гравцям. Вони хороші хлопці, які хочуть перемагати, але зараз ми страждаємо, і це моя відповідальність", – цитує Поттера Football London.

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