Похоже, Тоттенхэму нужно больше играть против соседей. Матч против Челси стал третьим подряд дерби, которое "шворы" сумели выиграть (ранее одолели Фулхэм и Вест Хэм). А вот Челси продолжает падение, не зная вкуса побед уже 5 матчей в рамках АПЛ.

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В отчетном матче предпосылок для убедительной победы одного из соперников не было. Однако Тоттенхэм сумел открыть счет на самом старте второго тайма, и контролировать игру стало легче. К концу поединка гол Кейна снял все вопросы окончательно.

Благодаря этой победе команда Антонио Конте упрочила свои позиции в зоне Лиги чемпионов. В то же время Челси расположился на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.