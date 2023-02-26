Тоттенхэм – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча
Тоттенхэм обыграл Челси в рамках 25-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Похоже, Тоттенхэму нужно больше играть против соседей. Матч против Челси стал третьим подряд дерби, которое "шворы" сумели выиграть (ранее одолели Фулхэм и Вест Хэм). А вот Челси продолжает падение, не зная вкуса побед уже 5 матчей в рамках АПЛ.
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В отчетном матче предпосылок для убедительной победы одного из соперников не было. Однако Тоттенхэм сумел открыть счет на самом старте второго тайма, и контролировать игру стало легче. К концу поединка гол Кейна снял все вопросы окончательно.
Благодаря этой победе команда Антонио Конте упрочила свои позиции в зоне Лиги чемпионов. В то же время Челси расположился на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.