Михаил Мудрик начинает в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Челси на "Футбол 24", стартовал в 15:30. Грэм Поттер должен был прерывать 4-матчевую серию без побед, ведь оказался среди главных фаворитов на отставку. Исторически в предыдущие сезоны "шпоры" были довольно удобным соперником для "синих", в том числе и дома. Интересно, что команда Конте до сих пор ни разу не играла вничью в АПЛ 2022/23 на своем стадионе (8 побед и 4 поражения).

Тоттенхэм – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

Горячее начало от команды Поттера. Фелиш наносит первый удар на 2 минуте. Издали да и не очень угрожающе. Стерлинг выпрашивает пенальти, пытаясь красиво изобразить фол от выставленной в борьбе ноги Скиппа. Челси по сути вышел едва ли не лучшим из возможных составом. Чилуэлл и Джеймс, как в старые-добрые, на флангах защиты. Здоровые и не уставшие Стерлинг, Зиеш и Хаверц. Фелиш и Энцо как лучшие из дорогостоящих новичков этой зимы. И как тут не вспомнить, что The Blues – единственные до сегодня, кто выиграл все 3 гостевые встречи на новом стадионе "шпор".

No player won possession more times (6) or completed more take-ons in the first half than Cuti Romero (3).



Dancing out of defence. pic.twitter.com/71KbEO4UiE — Squawka (@Squawka) February 26, 2023

Не удивительно, что именно "синие" доминируют с контролем под 70% времени. Традиционно прежде всего ищут проникающими пасами Фелиша. Стерлинг чаще других пробует финтить, если не учитывать неожиданного дриблера соперника (у Ромеро 2 удачные попытки из 3). Кейн в роли глубинного плеймейкера сначала отыгрывает двоих в центре, а затем издевается еще над парочкой челсюков в штрафной. Только подстраховка Кулибали спасла в моменте, когда еще и Тьяго Силва получил повреждение – капитан хозяев, падая, навалился на колено визави.

Бразильский защитник едва передвигается по полю, но напоследок перед вынужденной заменой выигрывает дуэль на втором этаже, начиная ударную трехходовку. Хаверц пробросил не Фелиша – первое попадание в створ ворот за 18 минут на обе команды парировал Форстер. Ударная премьера тотков на 20-й. Бен Дэвис головой перевёл диагональ с правого фланга, Кейн бахнул не очень удачно. Ришарлисон показывает, почему Сон на скамейке второй тур подряд. Элегантный обыгрыш со Скиппом, также в касание бразилец пасует на Хёйберга, Датчанин с рикошетом от ноги Уэсли Фофана (заменил капитана Челси) попал в штангу.

◉ First ever PL win against Chelsea at the Tottenham Hotspur stadium



◉ First PL win against Chelsea since 2018, ending a eight game run without a victory against their London rivals



Cristian Stellini is doing Antonio Conte proud. pic.twitter.com/uv4k4sEXHF — Squawka (@Squawka) February 26, 2023

За полчаса игры 6 ударов, и ни одного из пределов штрафной. Челси побольше стреляет и контролирует мяч, но именно хозяева комбинируют острее. Кейн жестко въехал в плечо голкипера гостей. Кепа изображал боли в голове. Перед тем Фофана полежал на газоне с дискомфортом в ноге, а затем Хаверц врезался в Ромеро, которому пришлось посчитать, все ли зубы на месте. Тотки выигрывают эту мужскую борьбу, а сами начинают господствовать на чужой половине поля. Вот уже команда Конте показывает контроль на уровне 70%, а Ришарлисона пускают в штрафную, и это первая попытка за тайм из этой зоны.

Стерлинг, который сегодня действует на фланге Мудрика, берет игру на себя и врывается во владения Форстера. Не слишком уверенный сейв запасного кипера хозяев показывает, что даже удары с 15 метров могут быть неплохим оружием. Очень странное судейство в компенсированное время. Зиеш грубо сбил Ришарлисона, с которым Челси сегодня просто не справляется ни в одной линии. Эмерсон толкнул марокканца, спровоцировав ответный удар. Стюарт Аттуэлл сперва выписал желтую, затем после консультации с лайнсменом сменил цвет на красный. Однако подошел к мониторам по подсказкку VAR и вновь изменил свое решение. Все же "горчичник", а не удаление.

Tottenham 0-0 Chelsea HT:



xG: 0.14-0.21

Shots: 3-4

Shots on target: 0-1

Big chances: 0-0

Touches in opp. box: 8-12

Possession: 43%-57%



No real chances, but it's starting to get feisty. #TOTCHE pic.twitter.com/VhdZWNGQHR — Squawka Live (@Squawka_Live) February 26, 2023

А ведь мы предупреждали, что дальние удары сегодня могут все решить. Тоттенхэм забил в первой же атаке после того, как развел с центра поля. Дальняя передача на левый фланг, Дэвис уже не впервые выигрывает верх. Ришарлисон ставит спину и классно переводит в центр, Кулусевски катит еще правее на Эмерсона. Кепа парировал удар бразильца в упор, но Энцо лихорадочно выбил, Фелиш проиграл подбор, а испанский вратарь пропустил снаряд, летевший прямо в него. Скипп забил дебютный гол за свои 43 матча в АПЛ. Пропущенный мяч имени 212 потраченных на трио "героев" миллионов евро.

Челси впервые пропустил на новеньком стадионе Тоттенхэма, где ранее лишь побеждал. Отвечают гости очередным дальним ударом. Зиеш после паса Чилуэлла не попадает. Где-то с 25-30 минуты команда Поттера потеряла сначала инициативу и мяч, затем свои моменты и намеки на них, а дальше и сухой матч. К этому шло уже давно. Мудрика не заметно в оживленном движении на скамейке запасных, зато Закария и Маунт готовятся выйти на второй слот замены. Зиеш и Лофтус-Чик покинули поле.

Аж 1 касание игроков Челси в штрафной соперника за 20 минут второй половины. У Тоттенхэм а хотя б 5 таких контактов. Команды Поттера на поле уже давно нет, где-то почти тайм игрового времени. Ну, хоть какой-то намек на пробуждение. Фелиш с Энцо эффектно побуцали мячик в стеночках, Маунт не менее элегантно продлил пяткой в штрафную, но Хаверц традиционно для себя на мгновение поздновато среагировал и позволил голкиперу себя опередить. Аттуэллу еще и отказала система связи. Побежал главный судья менять снаряжение.

Тотки показывают, что в их штрафную можно заходить с помощью простеньких стеночек. Проблема только в том, что подойти в финальную треть Челси не всегда удается. Вроде и набивает Челси лучшую статистику ударов, но все это настолько туговато, будто из последних сил. А вот Тоттенхэм атакует легко, осознанно используя свои козыри. Сон, заменивший Кулусевски, подал угловой, Дайер оседлал Маунта и сбросил на левую штангу, Кейн забивает под пассивным присмотром Чилуэлла.

Tottenham 2-0 Chelsea FT:



xG: 0.71-0.41

Shots: 8-10

Shots on target: 3-2

Big chances: 1-0

Touches in opp. box: 16-18

Possession: 41%-59%



Second half goals from Oliver Skipp and Harry Kane give Spurs all three points. #TOTCHE pic.twitter.com/ndrgFCj2yW — Squawka Live (@Squawka_Live) February 26, 2023

Мудрик и... Обамеянг на 83 минуте заменили Фелиша и Стерлинга. Первая подача Михаила на чужого, а удар метров с 30 больше пригодился бы в каком-то регби. Экс-вингер Шахтера танцует против дуэта Эмерсона и Ришарлисона, которые даже на 88-й при счете 2:0 не теряют концентрации и легко останавливают самоуверенное движение. Мудрик на какое-то мгновение не успевает замкнуть дальнюю штангу, а затем фолит против девятого номера хозяев. Феноменальная статистика Михаила: 0 удачных обводок и подач с фланга (по 4 попытки каждого), ноль выигранных единоборств из 6, аж 8 потерь при 16 контактах с мячом.

Mykhailo Mudryk Vs Spurs



10 Minutes played

0/4 successful dribbles

0/4 accurate crosses

0/6 duels won

1 foul



The Ukrainian still waiting to make his impact for the blues… pic.twitter.com/5hd0ivA7WI — Leah *Protecting inner peace era * (@AWFC_VIV) February 26, 2023

Как и сам Челси плывет каждый раз все глубже, у игрока сборной Украины дела идут все хуже и хуже. Интересный факт, который совсем вгоняет в печаль: после двух обыграшей Милнера в активе Мудрика 0 удачных обводок с попыток за 4 матча АПЛ. Тем более показателеным примером бойца и эффективного командного игрока, которого и близко нет у "синих", могут похвастаться "шпоры". Ришарлисон, который и сам любит трюки из атакующей самбы, свою прежде всего черновую работу выполнил на обеих половинах поля. Мог бы со спокойной совестью уходить на замену, но все равно не очень довольным выглядит бразилец. Тоттенхэм закрепляется в зоне ЛЧ, уже на 4 очка опережая Ньюкасл, у которого на 2 матча меньше. У Челси остаются 10 место и 31 балл без особых перспектив на еврокубки, не то что топ-4.

Единственной зоной, где Челси демонстрировал эпизодически хоть какую-то химию, был левый край. Именно там проходили 46% атак гостей. Фернандес не избегал Стерлинга, как это случалось с Мудриком. Энцо с Рахимом выдали лучший показатель ожидаемой остроты передач. Туда же смещались Чилуэлл и Фелиш, хотя у португальца сегодня не очень пошло – до середины первого тайма имел свои моменты, а дальше запомнился разве что проигранной дуэлью при пропущенном. Акцент на Стерлинге при обычно столь слабой ставки на Мудрика – еще один плохой знак для украинца, ведь сам Михаил и близко не показал чего-то похожего на свой уровень, чтобы убедить тренера и партнеров. Снова один в поле воин, снова сам за себя, а не за команду, в этот раз уж точно все в молоко.

Тоттенхэм прагматично задавил Челси даже схемой, получая численное преимущество в обеих фазах игры. Первоначальным планом было отсидеться в обороне и разорвать на контратаках, как это удавалось с тем же Манчестер Сити. Но очень быстро поняли, что "синих" можно передавить и в силовой манере. На удивление прагматично отыграли у своих ворот. А впереди Кейн и Ришарлисон вели игру, стабильно усиливая ощущение, что рано или поздно гости пропустят. Монотонно, несколько занудно и очень дисциплинированно. С банальными диагоналями на фланги, где крайки Дэвис и Эмерсон должны были сбрасывать на вингеров или в центр. Тотальное доминирование в индивидуальных сражениях с каждой минутой все больше склоняло чаши весов в сторону лучше организованной команды, которой физическое отсутствие главного тренера (у боковой действиями руководил помощник Конте – Стеллини) пошло даже на пользу.