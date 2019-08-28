Потерять лысину из-за неонацистов. Как поживает форвард Баварии, который не пустил Динамо в финал Лиги чемпионов

4-кратному чемпиону Германии и победителю Лиги чемпионов Карстену Янкеру – 45. По этому случаю вспоминаем яркие эпизоды карьеры форварда, который 20 лет назад прибил НСК Олимпийский и закрыл для Динамо путь в финал ЛЧ.

В 1999-м Динамо было в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов, но уступило Баварии. Первый матч складывался для киевлян прекрасно – дубль Шевченко и 2:0, затем гол Косовского и 3:1. Однако в конце встречи немцы забили дважды, на 88-й минуте Карстен Янкер сравнял счет и шокировал Олимпийский. В ответном матче Бавария закрепила успех домашней победой и выбила Динамо из Лиги чемпионов.

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Это было превью одного из самых эмоциональных финалов ЛЧ в истории – Бавария позволила Манчестер Юнайтед оформить яркий камбэк на последних минутах. Янкер пережил тяжелый удар. Он мог гарантировать немцам победу, но попал в перекладину. "Этот матч преследовал меня месяцами. Кто-то перенес стресс легче, но не я", – вспоминает Янкер.

Прошло 20 лет, сегодня Янкеру исполняется 45. Он почти не изменился – голову украшает та же лысина. В свое время Карстен имел неприятности из-за имиджа. Ему приписывали связь с крайними правыми, а баварские болельщики с неонацистскими взглядами любили скандировать "Карстен Янкер, наш фюрер". Он не обращал на это внимание, но своим видом легко мог сойти за неонациста 90-00-х.

"Я воспринял эту ситуацию не так серьезно, а она потом переросла в большее. Ули Хенесс часто меня спрашивал, не хочу ли отрастить волосы, что я в итоге и сделал. Сейчас проблему с нацистами я бы решил иначе: раньше прекратил бы все слухи и никто бы мне не указывал, какую прическу носить. Отрастить волосы по требованию кого-то другого – никогда такого не сделаю еще раз. Это был мой ритуал, побрить голову перед игрой", – рассказывает Янкер.

В Баварию Янкера посоветовал Вольфганг Дреммлер, который работал скаутом в Мюнхене. Карстен как раз провел неплохой сезон в Рапиде: выиграл чемпионат Австрии и вышел в финал Кубка обладателей кубков.

"Однажды я получил сообщение от Франца Беккенбауэра. Сначала подумал, что, возможно, это розыгрыш, но потом решил – лучше все же перезвонить. Меня взяли форвардом на перспективу. В Баварии все было необычно: много съемочных групп, газеты. Это был культурный шок, но с адаптацией помогли Нерлингер и Хаманн. Да и, в конце концов, в Баварии мяч тоже круглый", – рассказывает о том периоде Карстен.

Футболисты Баварии – медийные персонажи. Янкер не имел притягивающего образа. Он был ужасом маркетолога. Некоторые называли его ходячим холодильником, другие – рембо на газоне. При этом форвард прекрасно чувствовал себя на поле.

Партнеры отдавали должное игре Янкера. "Я никогда не видел игрока такого роста и телосложения с такой техникой", – описывает Карстена Штефан Эффенберг. "В нем сочеталась сила мекленбургского судостроителя и чувство пространства бильярдиста", – писало издание Stern.

После Баварии Янкер провел по 2 смутных сезона в Удинезе и Кайзерслаутерне, а в 2006-м уехал в Шанхай Шэньхуа. Доигрывал в Австрии за Маттерсбург – последним игровым стал сезон-2008/09, а о завершении карьеры экс-форвард Баварии объявил через год.

Оценивает он себя критически: "Почему не получилось в Удинезе? Возможно, мне не подошел итальянский менталитет, но одно могу сказать точно – играл я тогда дерьмово".

Там же начал тренерскую карьеру, работая с молодежными командами венского Рапида. Впоследствии стал ассистентом главного тренера клуба, помогал Зорану Баришичу и Михаэлю Бюскенсу. В 2017-м Янкер самостоятельно возглавил австрийский Хорн, который планировал невероятные свершения после появления японских инвесторов с Кейсуке Хондой во главе. Знаменитый японский футболист обещал Лигу чемпионов через 5 лет.

Янкер сделал важный шаг для Хорна – он с первого раза выиграл восточную региональлигу и вывел команду во второй дивизион. Впрочем, там Янкер начал очень плохо. Хорн в ноябре шел на последнем месте в турнирной таблице, что побудило руководство клуба расстаться с тренером.

Летом этого года Янкер вернулся в восточную региональлигу Австрии, став главным тренером клуба Мархфельд. Старт прекрасный – 4 победы в 4 матчах. Его цель – тренировать в немецкой Бундеслиге.

"Сейчас я только целую свою жену. Что остается, голов же я не забиваю. Но моё обручальное кольцо до сих пор делает свое дело – мы счастливы в браке", – наслаждается Янкер.