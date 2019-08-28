Втратити лисину через неонацистів. Як поживає форвард Баварії, який не пустив Динамо у фінал Ліги чемпіонів

4-разовому чемпіону Німеччини та переможцю Ліги чемпіонів Карстену Янкеру – 45. З цієї нагоди пригадуємо яскраві епізоди кар'єри форварда, який 20 років тому прибив НСК Олімпійський і закрив для Динамо шлях у фінал ЛЧ.

У 1999-му Динамо було за крок від виходу у фінал Ліги чемпіонів, але поступилося Баварії. Перший матч складався для киян якнайкраще – дубль Шевченка і 2:0, потім гол Косовського і 3:1. Однак наприкінці зустрічі німці забили двічі, на 88-й хвилині Карстен Янкер зрівняв рахунок і шокував Олімпійський. У матчі-відповіді Баварія закріпила успіх домашньою перемогою та вибила Динамо з Ліги чемпіонів.

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Це було прев'ю одного з найемоційніших фіналів ЛЧ в історії – Баварія дозволила Манчестер Юнайтед оформити яскравий камбек на останніх хвилинах. Янкер пережив важкий удар. Він міг гарантувати німцям перемогу, але влучив у поперечину. "Цей матч переслідував мене місяцями. Хтось переніс стрес легше, але не я", – пригадує Янкер.

Пройшло 20 років, сьогодні Янкеру виповнюється 45. Він майже не змінився – голову прикрашає та ж лисина. Свого часу Карстен мав неприємності через імідж. Йому приписували зв'язок з крайніми правими, а баварські вболівальники з неонацистськими поглядами любили скандувати "Карстен Янкер, наш фюрер". Він не звертав на це увагу, але своїм виглядом легко міг зійти за неонациста 90-00-х.

"Я сприйняв цю ситуацію не так серйозно, а вона потім переросла у більше. Улі Хьонесс часто мене запитував, чи не хочу відростити волосся, що я в підсумку і зробив. Зараз проблему з нацистами я б розв'язав інакше: раніше припинив би всі чутки, і ніхто б мені не вказував, яку зачіску носити. Відростити волосся на вимогу когось іншого – ніколи такого не зроблю ще раз. Це був мій ритуал, побрити голову перед грою", – розповідає Янкер.

У Баварію Янкера порадив Вольфганг Дреммлєр, який працював скаутом у Мюнхені. Карстен якраз провів непоганий сезон в Рапіді: виграв чемпіонат Австрії та вийшов у фінал Кубка володарів кубків.

"Одного дня я отримав повідомлення від Франца Беккенбауера. Спершу подумав, що, можливо, це розіграш, але потім вирішив – краще все ж передзвонити. Мене взяли форвардом на перспективу. В Баварії все було незвично: багато знімальних груп, газети. Це був культурний шок, але з адаптацією допомогли Нерлінгер і Хаманн. Так і, врешті-решт, в Баварії м'яч теж круглий", – розповідає про той період Карстен.

Футболісти Баварії – медійні персонажі. Янкер не мав образу, який би притягував. Він був жахом маркетолога. Дехто називав його ходячим холодильником, інші – рембо на газоні. При цьому форвард чудово почував себе на полі.

Партнери віддавали належне грі Янкера. "Я ніколи не бачив гравця такого зросту та статури з такою технікою", – описує Карстена Штефан Еффенберг. "В ньому поєднувалася сила мекленбурзького суднобудівника та відчуття простору більярдиста", – писало видання Stern.

Після Баварії Янкер провів по 2 невиразні сезони в Удінезе та Кайзерслаутерні, а у 2006-му поїхав у Шанхай Шеньхуа. Догравав в Австрії за Маттерсбург – останнім ігровим став сезон-2008/09, а про завершення кар'єри екс-форвард Баварії оголосив через рік.

Оцінює він себе критично: "Чому не вийшло в Удінезе? Можливо, мені не підійшов італійський менталітет, але одне можу сказати точно – грав я тоді паскудно".

Там же розпочав тренерську кар'єру, працюючи з молодіжними командами віденського Рапіда. Згодом став асистентом головного тренера клубу, допомагав Зорану Барішічу та Міхаелю Бюскенсу. У 2017-му Янкер самостійно очолив австрійський Хорн, який планував неймовірні звершення після появи японських інвесторів з Кейсуке Хондою на чолі. Знаменитий японський футболіст обіцяв Лігу чемпіонів через 5 років.

Янкер зробив важливий крок для Хорна – він з першого разу виграв східну регіональлігу та вивів команду в другий дивізіон. Втім, там Янкер розпочав дуже погано. Хорн в листопаді йшов на останньому місці в турнірній таблиці, що спонукало керівництво клубу попрощатися з тренером.

Влітку цього року Карстен Янкер повернувся в східну регіональлігу Австрії, ставши головним тренером клубу Мархфельд. Старт прекрасний – 4 перемоги у 4 матчах. Його мета – тренувати в німецькій Бундеслізі.

"Зараз я лише цілую свою дружину. Що залишається, голів же я не забиваю. Але моя обручка досі робить свою справу – ми щасливі у шлюбі", – насолоджується Янкер.