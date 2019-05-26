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20 лет назад Манчестер Юнайтед совершил феерический камбэк в финале Лиги чемпионов – ретро дня

14:23 154 Читати українською
20 лет назад Манчестер Юнайтед совершил феерический камбэк в финале Лиги чемпионов – ретро дня
Сульшер празднует триумфальный гол

26 мая 1999-го года состоялся финал Лиги чемпионов между Баварию и Манчестер Юнайтед, который подарил одну из самых ярких развязок в истории футбола.

Барселонский финал 1999-го вспоминают с особыми чувствами: одни восхищаются камбэком Манчестер Юнайтед в так называемый "Ферги-тайм", другие жалеют о досадном фиаско.

Бавария забила быстрый гол и обстреляла каркас ворот "дьяволов" по ходу встречи, однако замены сэра Алекса перевернули матч. Джокеры Тедди Шерингем и Уле Гуннар Сульшер в компенсированное время вырвали для МЮ победу, Кубок чемпионов и "золотой требл" сезона.

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"Дьяволам" просто повезло осуществить камбэк? В определенной степени, ведь исторически только 2-3% угловых удается конвертировать в голы. А тут сразу два подряд, еще и в такой критический момент. Нужно отметить прекрасные подачи с корнеров от Дэвида Бекхэма, а также инстинкты двух бомбардиров.

И все же – незаслуженным тот триумф Юнайтед не назовешь. Современная метрика xG, которой можно оценить качество игры соперников, показывает, что манкунианцы победили справедливо – 2.26xG на 1.54xG у Баварии.

Манчестер Юнайтед больше бил из пределов штрафной, а голы Шерингема и Сульшера потянули на 0.39xG и 0.47xG соответственно. Тогда как результативный удар Марио Баслера со штрафного значительно "более случайный" – 0.07xG.

"Это не была случайность. В том сезоне моя команда делала подобное снова и снова. У нас была удивительная жажда побед, командный дух и крепкий характер. Мы заслуживали успех, потому что регулярно вырывали победы на зубах", – вспоминал Алекс Фергюсон.

Вот герои большого финала – Манчестер Юнайтед играл без основных центрхавов Роя Кина и Пола Скоулза, а потому вынужден был перестраиваться. Райан Гиггз вышел справа, Дэвид Бекхэм – в центре.

Однако наиболее важными были перестановки после замен. Огромное влияние на игру имел выход Тедди Шерингема вместо Йеспера Блумквиста. Если вам интересно, каким был тот невероятный Манчестер Юнайтед с треблом, советуем посмотреть простой и очень доступный разбор от Дэйва Статмена:

Немного атмосферных фото с празднования победного финала ЛЧ и афтепати:

Сейчас кризисный Манчестер Юнайтед с ностальгией вспоминает те великие времена. Форму "дьяволов" в следующем сезоне на рукавах будут украшать минуты исторических голов Шерингема (90+1) и Сульшера (90+3), а голкиперский комплект будет максимально похож на тогдашней. Сегодня в честь 20-летия команды проведут выставочный матч легенд.

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