У защитника Эвертона Люка Диня не будет никаких проблем с поиском нового клуба.

Челси пополнил список претендентов на 28-летнего француза, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Динь готов освободить место для Миколенко – Эвертон пытается избавиться от француза на выгодных условиях

Лондонцы потеряли Бена Чилвела, поэтому вынуждены экстренно искать нового левого защитника. Динь прекрасно знает АПЛ и настроен покинуть Эвертон из-за конфликта с Рафой Бенитесом. На игрока "ирисок" также претендуют Интер и Наполи.

Динь провел 15 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом. На его место в Эвертоне сватают Виталия Миколенко из Динамо.

Дети, елки и... средний палец: как Роналду, Месси, Левандовски и другие звезды праздновали Рождество