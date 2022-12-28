Челсі поповнив список претендентів на 28-річного француза, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Дінь готовий звільнити місце для Миколенка – Евертон намагається позбутися француза на вигідних умовах

Лондонці втратили Бена Чілвела, тому змушені екстрено шукати нового лівого захисника. Дінь чудово знає АПЛ і налаштований покинути Евертон через конфлікт з Рафою Бенітесом. На гравця "ірисок" також претендують Інтер і Наполі.

Додамо, що Дінь провів 15 матчів у поточному сезоні та відзначився одним голом. На його місце у Евертоні сватають Віталія Миколенка з Динамо.

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