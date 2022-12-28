Защитник Эвертона Люка Динь с радостью продолжит свою карьеру в чемпионате Италии.

Француз решительно настроен сменить команду во время зимнего трансферного окна. В то же время Эвертон вот-вот должен подписать на его позицию Виталия Миколенко.

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Динь ​​готов перейти в Интер, который заинтересован в его услугах, сообщает La Gazzetta dello Sport. Однако клубы пока не смогли согласовать условия.

Интер хочет арендовать 28-летнего француза с правом выкупа, тогда как Эвертон настаивает, чтобы в контракте была прописана обязательная опция выкупа. Представители Диня сейчас пытаются помочь двум клубам прийти к согласию. За ситуацией следит Наполи, также претендующий на игрока.

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