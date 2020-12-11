Динамо Загреб на бумаге является наиболее проходным клубом из сеяных на первой стадии плей-офф Лиги Европы 2020/21. Киевское Динамо, впрочем, не должно ждать легкой жизни даже с хорватами.

Только топовые Ювентус и Манчестер Юнайтед (в те лучшие его времена) доходили к чему-то подобному в прошлом. Динамо Киев может встретиться в 1/16 ЛЕ с историческим рекордсменом. В матче с московским ЦСКА загребские динамовцы пропустили первый гол за 6 туров группового турнира. Хорваты до 77 минуты вели 3:0, поэтому могли себе позволить расслабиться. Тем более, что и так успели оформить историческое достижение.

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Загребцы стали командой с самой длинной сухой серией в еврокубках новой эры за почти что 30 лет. Им достаточно было сохранить ворота в неприкосновенности чуть более получаса, но они продержались практически до конца встречи. Новый рекорд теперь составляет 525 минут без пропущенных мячей, а это 8 часов и еще тайм. Так что Динамо превзошло Манчестер Юнайтед, который в сезоне 2010/11 продержался 481 минуту. "Красные дьяволы" тогда дошли до финала Лиги чемпионов.

Кроме этого, хорватский гранд побил достижение и Ювентуса сезона 2004/05 с невероятным Буффоном и серией побед по 1:0, но ничьей 1:1 с Маккаби на финише и остановкой на 479-минутной сухой серии. В целом только 3 команды за всю историю групповых турниров доходили до 6 тура, не пропуская голов. Но обладателем лучшей исторической серии отныне с уверенным отрывом стали именно "синие". Статистический портал WhoScored включил вратаря и защитника Динамо Ливаковича (средний балл 7,6) и Гвардиола (7,3) в символическую сборную группового этапа нынешней Лиги Европы.

В последнем матче против ЦСКА 25-летний голкипер поразил своим двойным сейвом. Уже лежа, Ливакович умудрился выбросить ногу в каком-то невероятном кошачьем приеме после того, как парировал удар со штрафного. Эмоциональную реакцию "Ливи", который отпраздновал свое спасение криком на все поле, можно понять. Неудивительно, что Доминика дважды признавали голкипером тура в ЛЕ по версиям различных порталов. Возможно, группа не поражает воображение: русский ЦСКА, Фейенорд и австрийский Вольфсберг. Однако результат Ливаковича и компании - достоин уважения и не имел прецедентов среди команд не из топ-чемпионатов. По метрике ожидаемых голов, страж ворот сборной Хорватии должен был пропустить 7 голов, а не 1! Невероятная разница.

Интересно, что большинство фанатов загребского клуба не желают получить украинское Динамо в соперники. На сайте 24sata только Олимпиакос, Лилль и Брагу хотят меньше, чем киевлян (1,59%). Хорватские же СМИ также с уважением и опаской относятся к команде Луческу, которой просто "не повезло со жребием в ЛЧ". Если есть пары, в которых "синие" будут фаворитами, то это точно не о поединке с киевлянами. Эти соперники будут в чем-то даже похожи, ведь берут минимализмом в плане атаки. Хорваты в среднем наносят 3,3 прицельного удара за игру, а украинцы попадают даже чуть больше (3,7), хотя по количеству забитых мячей уступают 4 против 9.