Динамо и Шахтер провели осень в Лиге чемпионов. Украинские команды заняли третьи места в группах и вылетели в Лигу Европы, где начнут борьбу с 1/16 финала. Сегодня завершился групповой этап второго по престижности еврокубка и определились все участники плей-офф Лиги Европы.

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Динамо будет несеяным во время жеребьевки, поэтому получит в соперники кого-то из победителей групп ЛЕ или одну из трех лучших команд, которые опустились из ЛЧ (против Шахтера киевляне не сыграют).

Потенциальные соперники Динамо:

Манчестер Юнайтед (Англия)

Брюгге (Бельгия)

Аякс (Нидерланды)

Рома (Италия)

Арсенал (Англия)

Байер (Германия)

Рейнджерс (Шотландия)

ПСВ (Нидерланды)

Наполи (Италия)

Лестер (Англия)

Милан (Италия)

Вильярреал (Испания)

Тоттенхэм (Англия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Хоффенхайм (Германия)

Шахтер будет сеяным во время жеребьевки, поэтому получит в соперники кого-то из вторых мест групп ЛЕ или одну из двух худших команд, которые опустились из ЛЧ (против Динамо и Краснодара дончане не сыграют).

Потенциальные соперники Шахтера:

Зальцбург (Австрия)

Олимпиакос (Греция)

Янг Бойз (Швейцария)

Мольде (Норвегия)

Славия Прага (Чехия)

Бенфика (Португалия)

Гранада (Испания)

Реал Сосьедад (Испания)

Брага (Португалия)

Лилль (Франция)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Антверпен (Бельгия)

Вольфсберг (Австрия)

Црвена Звезда (Сербия)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря. Матч будут сыграны 18 и 25 февраля 2021 года.

Лига чемпионов: определились все участники плей-офф