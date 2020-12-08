Решающий бой за 3 место, а с ним и путевку в Лигу Европы. Команду Луческу устроила бы и ничья, но не больше 2:2, ведь именно с таким счетом команды разошлись в первом круге. Гостям риск был более необходим. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартует 8 декабря в 22:00. Для обеих команд это последняя возможность одержать первую победу на групповом этапе ЛЧ 2020/21. В своих чемпионатах Фради и динамовцы единолично лидируют. Более того, подопечные Реброва за 4 месяца не проиграли ни одного поединка в сезоне, если не учитывать дуэли с Ювентусом и Барселоной.

Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первая опасная атака за хозяевами, но Кендзера не воспользовался пустыней на своем фланге. Премьерный удар на 4 минуте. Шапаренко опрометчиво сбросил Ловренчичу – не очень остро. Гармаш пару раз неплохо открывался по правому полуфлангу. Там больше всего остроты от Динамо, пока Де Пена отдает пасы в офсайд. Киев без инициативы и играет вторым номером. Расчет на ничью или просто план состоит в быстрых контратаках? Пошли первые панические крики: "Давайте, пацаны!" Обе команды очень осторожно катают мяч. Страх пропустить первыми, атмосфера финала на НСК Олимпийский. Тяжелый психологический груз довлеет над динамовцами, много мелкого брака у Попова, Миколенко, Де Пены и Цыганкова. Смелеют гости.

Динамо – Ференцварош – видео гола и обзор матча

Лайдуни будто специально целит в руку Сидорчуку. Шведский судья не видит причин для пенальти. Наверное, потому, что слишком малое расстояние было, и капитан Динамо не имел шансов убрать руку. А здесь Нгуен банально прощает. Кендзера и Сидорчук привозят на ровном месте. Лайдуни перехватывает и катит лидеру Фради – удар выше, хотя никто не мешал. Еще один удар в той же зоне правого защитника, с тем же успехом. Очень тревожно у ворот хозяев. Команда Реброва почти 60% контролирует мяч, но наибольшую остроту создает благодаря детским потерям киевлян. Де Пена грубо врезал Зубкову – желтая.

Кошмар команды Луческу. За 35 минут ни одного удара и даже попытки. Засчитали в статистику выигранную верховую борьбу Забарного, хотя снаряд еле докатился куда-то в сторону от ворот. Какие же нервы! Цыганков перехватил, тут же потерял. Подача, Зубков обходит Бущана, продолжает бороться с центрбеками, Забарный повел мяч на пустые ворота, и только Попову хватило выдержки выбить в последний момент. Посыпались угловые на ворота украинцев. Зубков неплохо разрывал зону рывком и пасом на Нгуена – на отбой вынуждены играть хозяева.

Киевские футболисты выделяются только криком и красивыми падениями. Это уже какой-то поединок за звание "кто эмоциональнее упадет". Хотя повтор показывает, что Лайдуни действительно грубо наступил на ногу Вербичу. Только по "горчичникам" превосходит Динамо (2:1). Статистика показывает, что борьбу выигрывают киевляне, а так и не скажешь. Очень печальный первый тайм. Ни одного удара от двух команд из пределов штрафной! Много страха и грубости. Адские ловушки для Миколенко, Попова, Цыганкова и Де Пены, которых накрывали чаще всего и наиболее эффективно.

Еще две апелляции к судье. Гармаш откровенно рисовал, VAR не обманешь. Попадание в руку Кендзеры – тоже не пенальти. Примитивный уровень матча немного спасает лишь Зубков. То сам прошел в штрафную – удар заблокировали. То уничтожил двух динамовцев в центре поля и разрезным пасом вывел Нгуена на убийственную позицию. Повезло киевлянам, что снаряд пошел прямо в Бущана. Харатин за грубость, Блажич за руку получают по желтой. Теперь у Ференцвароша и здесь преимущество. Гол из ничего забивает Динамо. Это называется класс? Де Пена подал штрафной, Попов очень ловко переиграл своего же земляка Харатина. Но уже в следующей атаке Узуни мог сравнять после недопустимой потери Шапаренко – Бущан тащит.

На 70 минуте Супряга и Шепелев заменили Де Пену и Гармаша. Харатина, который проиграл ключевой эпизод, снял Ребров, плюс выпустил свежего форварда Батурину. Динамо на уверенности после столь важного в психологическом плане гола (теперь первый же пропущенный не становится роковым) усыпляет ход матча, пытаясь свести к минимуму риски у своих ворот. Зубков с помощью Нгуена после короткой паузы снова начали разрывать редуты. Воспитанник Шахтера минимально промазал метров с 20.

Неожиданный ход от Реброва. Опять двойная замена. Капитан Ловренчич уступил место на поле Ботке, а вот один из самых острых в матче Зубков передал эстафету Маку, который на этом стадионе забивал за Словакию. Леднев заменил Цыганкова и одним из первых касаний должен был забивать, но не докрутил. Жерсон заменил Вербича, Ребров снял второго самого активного своего игрока, Нгуена – странно. Сидорчук уходит с поля на 90+2. Хорошо, что на этот раз не удаление, а лишь замена, выход Андриевского. Миколенко получает капитанскую повязку! Динамо в битве нервов вырвало 3 место и путевку в 1/16 Лиги Европы. Украина точно будет представлена весной в еврокубках, и это лучший из возможных итог этого не самого качественного зрелища.